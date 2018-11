Il servizio mensa garantito a tutti gli alunni di Trapani, il sindaco: "Nessuna disparità"

Il consiglio comunale di Trapani ha approvato la modifica al regolamento per il servizio mensa attraverso la presentazione di un emendamento presentato dall’amministrazione.

In questo modo viene garantita la mensa a tutti gli alunni, sia quelli residenti nel capoluogo che quelli di altri Comuni o, ancora, extracomunitari.

E come tutti i servizi a domanda individuale, una parte del costo della mensa viene sostenuto direttamente dalle famiglie, in base all’Isee, mentre la differenza viene pagata direttamente dal Comune. In base al regolamento precedente, questa procedura era riservata soltanto ai bambini residenti nel capoluogo, mentre adesso potranno godere di queste riduzioni anche quelli di altri Comuni, che frequentano le scuole del capoluogo.

© Riproduzione riservata

