Maltempo a Trapani, esonda il fiume Belice a Poggioreale e Salaparuta

In mattinata è esondato il fiume Belice nei territori di Poggioreale e Salaparuta, nel Trapanese. Su indicazione della Protezione civile sono intervenuti i vigili del fuoco che non hanno constatato danni di rilievo.

Oltre al fiume Belice e al fiume Milicia che ha provato la tragedia di Casteldaccia, nell'Agrigentino la piena dell'Akragas ha messo a rischio la vita di venticinque famiglie che la notte scorsa sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni, in particolare in via dell'Olimpo, via Apollo e in parte viale Emporium.

Le operazioni sono state seguite e monitorate dal sindaco Lillo Firetto e dal Coordinamento che fa capo alla Prefettura, attraverso le sale operative della Protezione Civile Comunale e la Sala operativa dei Vigili del fuoco con la presenza dell'assessore comunale Gabriella Battaglia.

