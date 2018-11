A Mazara la raccolta differenziata supera il 60 per cento

La raccolta differenziata a Mazara ha superato, al 30 ottobre, il 60%, per la precisione il 61, 05%. «Un dato straordinario e che va ben oltre le nostre aspettative – afferma il sindaco Nicola Cristaldi -. Una percentuale confortante della quale ogni cittadino mazarese deve essere fiero. Se consideriamo che il servizio porta a porta è attivo in tutto il territorio comunale da circa 20 giorni (le sei zone in cui è stata suddivisa la città), aver superato la soglia del 60% di raccolta differenziata è davvero un gran bel segnale di maturità che la popolazione mazarese ha dato».

Ci sono però ancora cittadini che abbandonano i sacchetti dei rifiuti dove capita, oppure vengono lasciati nei pressi dei contenitori, mentre non si vedono più i sacchetti penzoloni dai balconi.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE