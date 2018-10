Alcamo, torna attivo lo sportello antiviolenza

Torna attivo su Alcamo uno sportello antiviolenza. L’amministrazione comunale ha siglato un protocollo d’intesa con l'associazione Cotulevi (Contro tutte le violenze) per l'apertura di una sede in via Napoli al civico 2.

Lo sportello sarà aperto una volta a settimana, il mercoledì, dalle 16,30 alle 18,30, ed accoglierà ed ascolterà tutti coloro che necessiteranno di un sostegno morale e di una consulenza che possa garantire l’ascolto.

A disposizione un’equipe di psicologi e legali. L’obiettivo è quello di realizzare interventi di prevenzione della violenza, assicurando un sostegno ai residenti con o senza figli minori vittime di violenza ed in particolare di violenza intra ed extra familiare.

