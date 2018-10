Mazara, festa a scuola per i 18 anni di Denise: donati i giochi inutilizzati alla scuola d'infanzia

Festa amara a Mazara del Vallo, dove ieri si sono festeggiati i 18 anni di Denise Pipitone, scomparsa l'1 settembre del 2004. La mamma e il papà hanno voluto donare i giochi inutilizzati della bimba nella scuola d'infanzia dove la piccola ha frequentato il primo anno.

«La casetta e la bici - spiega Piera Maggio – sono state regalate dall'allora amministrazione comunale di Mazara del Vallo in occasione del quarto compleanno di Denise, quasi due mesi dopo il suo sequestro». «Oggi (ieri per chi legge) non è per noi un giorno di festa – afferma la dirigente scolastica Antonina Marino del plesso “Rodari” di piazza Macello – ma abbiamo ricordi di questa bambina quando imparava a leggere e a scrivere e si divertiva con i compagni. Non la dimenticheremo mai".

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

