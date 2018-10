Aggredisce un concittadino e gli agenti di polizia: un arresto a Castelvetrano

Ha aggredito prima un concittadino e poi due agenti che erano intervenuti per identificarlo. Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale la polizia di Castelvetrano ha arrestato Moussa Amadou, 41enne del Niger e residente in via Monterotondo.

È accaduto giovedì scorso, intorno alle 14, quando gli agenti hanno ricevuto una chiamata al 113 in cui un cittadino castelvetranese denunciava il tentativo di aggressione da parte dell'extracomunitario. I poliziotti si sono recati sul posto mentre l'aggressione era ancora in atto.

Una volta fermato, il 41enne si è scagliato contro i due agenti colpendoli con calci e pugni, prima di essere immobilizzato e arrestato. Il giudice del tribunale di Marsala ha convalidato l'arresto di Amadou nella mattinata di venerdì, sottoponendolo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

