Denise Pipitone, oggi avrebbe compiuto 18 anni. La madre: "In attesa del suo ritorno"

Oggi Denise Pipitone avrebbe compiuto 18 anni. La piccola è scomparsa scomparsa all’età di 4 anni, l’1 settembre del 20o4, vicino casa all’angolo tra via Castagnola e via La Bruna a Mazara del Vallo.

L'amministrazione comunale ha voluto organizzare una manifestazione dal titolo "Il regalo di Denise" in piazza Macello all'istituto comprensivo "Luigi Pirandello" a Mazara del Vallo. I genitori di Denise hanno deciso di donare dei giochi rimasti inutilizzati, una casetta e una bici, al plesso scolastico dove Denise, ha frequentato il primo anno di scuola dell'infanzia.

Intanto sia su Facebook che sul blog dedicato a Denise, Piera Maggio scrive: "Non avremmo mai voluto pensare al 18esimo compleanno di nostra figlia, come una giornata qualunque. Purtroppo il tempo non può essere fermato e di anni dolorosi senza Denise, ne sono trascorsi molti. Non potrà essere un compleanno come tanti, sarà per noi, un giorno triste senza la sua presenza e senza i dovuti festeggiamenti gioiosi. Anche con il vuoto dentro che ogni giorno ci divora, rimarremo sempre in attesa di un suo ritorno".

In questa giornata - che sarebbe dovuta essere di festa per la famiglia Pipitone - un pensiero speciale dei suoi cari viene rivolto alla ragazza, qualora fosse ancora viva: "Denise, ovunque tu sia, mamma e papà, ti augurano nel tuo 18esimo compleanno, che da adesso in poi, tu possa intraprendere un nuovo cammino pieno di gioie e soddisfazioni che ti accompagni nell'essere una donna amorevole e coraggiosa. Che possa tu stessa, un giorno ritrovare la strada di casa, dove ci saranno ad attenderti le persone che più ti amano al mondo. Mamma e papà. Ci manchi tanto, sei nei nostri cuori e nella nostra mente sempre!".

© Riproduzione riservata