Trapani, il fiume Lenzi-Baiata a rischio: presentata interrogazione parlamentare

«Sono tremendamente preoccupato per la vita di coloro che abitano in quelle zone». Queste le parole del deputato regionale Baldo Gucciardi che sottolinea come la situazione del fiume Lenzi-Baiata sia di estrema importanza.

Gucciardi insieme al capogruppo all’Ars del Partito Democratico, Lupi, ha presentato un’interrogazione parlamentare richiamando l’attenzione del governo regionale sulla grave situazione dell’assetto idrogeologico della provincia di Trapani.

«I lavori di messa in sicurezza – affermano i due deputati - dell’alveo del fiume Lenzi-Baiata, necessari a scongiurare il pericolo di esondazione con conseguenti gravi rischi per la pubblica incolumità, non sono più rinviabili".

