"Non fu malasanità", assolti tredici medici dell'Ospedale di Castelvetrano

Assolti tredici medici che all'epoca dei fatti erano in servizio all'Ospedale di Castelvetrano dall'accusa di lesioni personali aggravate in concorso.

Sotto accusa era finito il 63enne ginecologo Giovanni Bavetta, i castelvetranesi Giovanni Iannone, di 71 anni, Paolo Russo, di 65, Cataldo Anzalone, di 60, Vito Cuttone, di 60, Rosario Di Carlo, di 58, Maria Daria Cangemi, di 53, Claudio Renato Germilli, di 63, la partannese Rosalia Crescenti, di 59, il campobellese Agostino Bono, di 66, la mazarese Annalisa Buscetta, di 48, il palermitano Giovanni Aliotta, di 49, e la marsalese Antonina Chirco, di 60.

