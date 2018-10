Il Comune chiama a raccolta i privati: "Uniamo le forze per il Natale"

Torna il Natale nel territorio comunale. L’amministrazione di Giacomo Tranchida ha, infatti, pubblicato sul proprio sito internet la manifestazione di interesse e sponsorizzazione nel centro storico e nelle frazioni.

«Abbiamo ritenuto fondamentale che la città, intesa nella sua interezza, potesse tornare a vivere il clima natalizio non solo con luminarie e addobbi natalizi ma anche con un cartellone di eventi – afferma l’assessore Rosalia d’Alì -. Ci stiamo muovendo con largo anticipo e senza fretta per creare un calendario di attività ricco e variegato, e per rendere Trapani il più accogliente possibile».

Lo scopo è quello di individuare soggetti interessati (Enti, Associazioni, Comitati Cittadini, Ditte private e partner) a collaborare direttamente e/o per conto del Comune impegnandosi nell’organizzazione delle attività natalizie a Trapani, nell’intento di avere un calendario comune per l’intrattenimento del Natale.

