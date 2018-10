Turismo, a Birgi parte il conto alla rovescia: commissione pronta, si apre il bando di gara

Si insedierà il 30 ottobre la commissione che gestirà il bando per l'incremento delle presenze turistiche all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi.

La commissione è presieduta dal dirigente del comune, Nunzio Micieli. Nella seduta del 30 ottobre, la commissione di gara procederà all’apertura della documentazione amministrativa. La Regione ha stanziato per Trapani 11.235.000 euro, per venticinque destinazioni (europee e nazionali). Queste somme dovranno essere utilizzate per promuovere iniziative pubblicitarie e di promozione turistica in venticinque regioni italiane ed europee.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

