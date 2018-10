Rifiuti a Trapani, dal 29 ottobre cambiano gli orari per il conferimento

Dal 29 di ottobre, a Trapani, cambiano gli orari per il conferimento dei rifiuti differenziati nelle postazioni fisse situate in via Puglia, via Sardo, piazza Vittorio Emanuele.

Il conferimento nelle tre postazioni fisse potrà avvenire il lunedì, martedì e venerdì dalle 13.30 alle 17.30, e mercoledì e giovedì dalle 8 alle ore 12.

Inoltre la postazione che si trova accanto al campo sportivo Sorrentino non è attiva a causa di atti vandalici.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE