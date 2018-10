Salva un uomo colpito da arresto cardiaco, infermiere premiato a Castellammare

Una festa che un anno fa ha rischiato di trasformarsi in tragedia, quella in onore di San Paolo della Croce a Castellammare, se non fosse stato per l'eroico intervento di Marco Antonio Virzì, infermiere in servizio nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Partinico. Un gesto per cui ha ricevuto l'encomio del sindaco Nicola Rizzo, che oggi ha consegnato al 55enne una targa di ringraziamento per conto dell’amministrazione comunale e della cittadinanza.

L'episodio risale allo scorso anno, quando nel corso dei festeggiamenti in onore di San Paolo della Croce, un uomo di circa 60 anni è stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava ballando nel salone parrocchiale. Marco Antonio Virzì, presente in quel momento alla festa, è intervenuto immediatamente e ha praticato un massaggio cardiaco per oltre due minuti al castellammarese a terra esanime. Grazie alle manovre rianimatorie il cuore dell'uomo ha ripreso a battere.

Il suo gesto eroico è stato pubblicamente riconosciuto dall'amministrazione di Castellammare, che ha voluto premiare l'infermiere: «Ad un anno di distanza - ha detto il sindaco Rizzo - proprio nel corso dei festeggiamenti in onore di San Paolo della Croce, abbiamo voluto ringraziare, a nome della nostra comunità, l’infermiere Marco Antonio Virzì che ha salvato una vita umana: l’uomo che si era sentito male per fortuna adesso sta bene ed è tra noi. Un fatto che vale la pena raccontare e sottolineare».

