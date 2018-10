Asp di Trapani, via alle vaccinazioni nei 24 comuni della provincia

L'Azienda sanitaria provinciale di Trapani dà il via alla campagna per la vaccinazione antinfluenzale sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali, che hanno indicato la necessità di proteggere per l’influenza in modo specifico i soggetti con età pari o superiore a 64 anni compiuti e i soggetti a rischio.

Come riportato dal Giornale di Sicilia in edicola, le vaccinazioni saranno possibili in tutti i centri e i presìdi dei 24 comuni della provincia e negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

