Asp di Trapani, presto gli ospedali saranno dotati di attrezzature moderne

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani doterà ben presto gli ospedali di propria competenza di nuove e moderne attrezzature tecnico-sanitarie.

Proprio per tale motivo l’amministrazione, con un provvedimento adottato dal manager Giovanni Bavetta, (provvedimento in pubblicazione sul sito on line dell’Ente) ha deliberato di indire una gara d’appalto per l’acquisto delle attrezzature per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

