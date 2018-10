Trapani, crollano calcinacci da un palazzo: paura tra i passanti in via Marsala

Attimi di paura nella centrale via Marsala a Trapani per alcuni calcinacci caduti improvvisamente da un palazzo. A causare la caduta il maltempo di questi giorni ma anche il cattivo stato dei balconi.

Sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la protezione civile che hanno messo in sicurezza i marciapiedi. Intanto in città sono diversi gli interventi messi in campo per la sicurezza dei cittadini.

