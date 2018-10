Pizzeria di San Vito al quarto posto delle dieci migliori d'Italia, Trapani sesta fra le migliori città

Pizza che piace, pizza che conquista. Tripadvisor stila la classifica delle 10 migliori pizzerie d'Italia e la Sicilia può subito vantare un meritato quarto posto, conquistato grazie al locale Pizza e Sfizi di San Vito Lo Capo. Trapani invece si aggiudica il sesto posto nella classifica delle migliori città per la pizza.

Le due classifiche sono il risultato delle recensioni e delle opinioni dei buongustai TripAdvisor. Una top ten che svela nel suo complesso una insolita novità: la migliore pizzeria del Paese non è in Campania, pensando dunque a Napoli, ma in Calabria. Il primato assoluto infatti l'ha conquistato il locale N’ata Cosa di Rende, in Calabria appunto.

Napoli comunque non si smentisce, vincendo il primato di migliore città per la pizza.

Ecco le due classifiche complete:

TOP 10 MIGLIORI PIZZERIE IN ITALIA

1. N’ata Cosa, Rende, Calabria

2. Pizzeria da Arturo, Modena, Emilia Romagna

3. Pizzeria 'OSarracin, Nocera Inferiore, Campania

4. Pizza e Sfizi, San Vito lo Capo, Sicilia

5. Pizzeria Spillo, Treviso, Veneto

6. Pizzeria La Pecora Viziosa, Golfo Aranci, Sardegna

7. Fratelli Pummaro', Torino, Piemonte

8. Pizzeria Erreclub di Carmine Ragno, Avellino, Campania

9. Pizzeria Dal Cilentano, Giulianova, Abruzzo

10. Pizzeria La Smorfia, Salerno, Campania

TOP 10 MIGLIORI CITTÀ ITALIANE PER LA PIZZA

1. Napoli, Campania

2. Salerno, Campania

3. Modena, Emilia Romagna

4. Treviso, Veneto

5. Avellino, Campania

6. Trapani, Sicilia

7. Latina, Lazio

8. Campobasso, Molise

9. Cosenza, Calabria

10. Cremona, Lombardia

© Riproduzione riservata