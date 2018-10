"Io leggo perchè", a Trapani parte un progetto educativo sulla lettura

Trapani accoglie #Io leggo perché, l’evento nazionale giunto alla terza edizione che, da ieri e sino al 28 ottobre, punta alla promozione della lettura.

I cittadini possono recarsi nelle librerie aderenti all’iniziativa che a Trapani sono la Libreria Galli in via Manzoni e la Libreria del Corso, in Corso Vittorio Emanuele, e donare un libro alle biblioteche scolastiche. Il progetto è organizzato dall’Aie, Associazione italiana editori.

A conclusione dei lavori, gli editori raddoppieranno il numero dei libri donati in tutta Italia e li invieranno alle scuole partecipanti.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE