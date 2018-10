Castellammare, "salvi" i due istituti scolastici "Pitrè-Manzoni" e "Pascoli-Pirandello"

Nessun accorpamento e di conseguenza nessun taglio alle cattedre di dirigenti scolastici e di personale amministrativo al suo interno.

Buone notizie, almeno per il momento, arrivano per i due istituti scolastici comprensivi di Castellammare del Golfo, il «Pitrè-Manzoni» ed il «Pascoli-Pirandello», i quali mantengono loro autonomia in attesa del pronunciamento della Regione.

La possibilità di perdita dell’autonomia delle scuole è legata al fatto che la scuola “Manzoni” di Buseto Palizzolo, chiede di distaccarsi dall’istituto autonomo comprensivo “Pitrè” di Castellammare con il quale è accorpato da qualche anno.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE