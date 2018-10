Mazara, indetta gara di appalto per le fognature

Altro passo in avanti per la realizzazione del sistema fognario al Trasmazzaro. Dopo anni di attesa, è stata indetta la gara di appalto, realizzata per conto del Commissario unico di depurazione da parte di Invitalia quale centrale di committenza e stazione appaltante per la realizzazione di interventi strategici sul territorio.

L’importo a base d’asta dell’intervento, soggetto a ribasso, ammonta a circa 16 milioni 800 mila euro. Altra novità è che lo scorso 25 settembre Invitalia ha sorteggiato i commissari di gara, ciò significa che entro dicembre si dovrebbe conoscere il nome della ditta appaltante.

I lavori saranno affidati con il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa ed avranno una durata di circa un anno.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE