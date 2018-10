Boom di gratuiti patrocini a Marsala, la Corte d'appello chiede chiarezza

Troppi gratuiti patrocini: nel 2017 sono state presentate parcelle per circa 950 mila euro. È questo il rilievo mosso dalla Corte d’appello di Palermo agli avvocati del foro di Marsala. Al gratuito patrocinio (spese legali a carico dello Stato) possono accedere, nel civile, coloro che hanno un reddito annuo inferiore a 11.450 euro, mentre per il penale si calcolano altri mille euro per ogni componente del nucleo familiare. E su questo fronte, negli ultimi anni, si è registrato un vero «boom».

Le parcelle presentate dagli avvocati di Marsala sono quasi il doppio dei loro colleghi di Trapani. «A Marsala - spiega il presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Gianfranco Zarzana - tradizionalmente c'è un contenzioso penale maggiore e probabilmente anche la crisi economica degli ultimi anni ha avuto un ruolo. Tuttavia, voglio ricordare che il gratuito patrocinio è un diritto che il cittadino esercita e su cui c'è un iter che coinvolge il Consiglio dell’Ordine e viene convalidato dal giudice».

Intanto, gli avvocati lamentano il fatto che le parcelle vengono erogate sempre con maggiore ritardo. In media, dopo un anno e mezzo o due. Anche quando comprendono le spettanze dei loro consulenti tecnici.

