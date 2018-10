Basket, Parente non si fida di Rieti: "voglio un Trapani concentrato"

Seconda trasferta consecutiva per la 2B Control Trapani che nell’anticipo di domani sera (ore 21) sarà scena a Rieti contro la Zeus Energia, ultima della classe. Un’occasione che il quintetto di coach Daniele Parente non deve lasciarsi sfuggire per cancellare immediatamente la sconfitta contro Latina, maturata in un finale in cui Renzi e compagni hanno avuto tra le mani la palla della vittoria.

In settimana la squadra ha preparato la gara contro Rieti che, avanti per tanto tempo ma poi sconfitta di 10 all’esordio in casa da Biella, domenica scorsa ha perso solo di tre all’over time sul difficile campo di Siena. «Questo andamento della squadre reatina - ha sottolineato coach Daniele Parente – ci dice che se avessero quattro punti con due vittorie nessuno avrebbe niente da ridire».

