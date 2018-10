Marsala, furto nella mensa dei poveri: è il quarto in dieci giorni

Non c'è pace per la “Fondazione San Vito Onlus”. Per la quarta volta in dieci giorni è stato messo a segno un furto nella mensa fraterna “Giorgio La Pira” di Marsala, che garantisce ogni giorno (da lunedì a sabato) a pranzo, pasti caldi per 40 persone bisognose.

I ladri hanno portato via le derrate alimentari che gli stessi operatori della Fondazione, con sede a Mazara del Vallo, avevano consegnato un giorno prima alla mensa marsalese, rifornendo così la cucina.

Il presidente della Fondazione, Vito Puccio, dopo il primo furto ha presentato formale denuncia e ha informato il Comune di Marsala, proprietario dei locali dati in gestione, invitando, con urgenza, alla sistemazione delle grate di ferro anche in tutte le finestre visto che gli infissi dell’ingresso principale hanno le inferriate che vengono chiuse dai lucchetti. Ed invece, ad oggi, ancora nulla ed ecco che ancora una volta i ladri si sono introdotti dalle due piccole finestre, sprovviste di grate, che si affacciano sul lato del campo sportivo.

"La situazione è diventata insostenibile – ha commentato il presidente della Fondazione, Vito Puccio – queste azioni vanificano il prezioso lavoro che la Fondazione svolge nei confronti dei più bisognosi, anche con l’impegno di numerosi volontari marsalesi".

Puccio ha chiesto nuovamente stamattina l’intervento urgente da parte del Comune per mettere in sicurezza anche le due finestre sprovviste di inferriate, con la speranza che questa volta, il suo appello, non rimanga vano.

© Riproduzione riservata