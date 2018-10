Comune di Trapani e vigili in azione: sequestrata una discarica

I vigili urbani coadiuvati dall’assessore all’ecologia Ninni Romano hanno sequestrato un’area in contrada Santa Maria, nel margine esterno del confine comunale, proprio sotto alcuni piloni dell’autostrada A29. L’area era colma di rifiuti ingombranti ma non solo: numerosi sono i pneumatici abbandonati in una zona ad alto rischio di incendi. Insomma, il Comune non ci ha pensato due volte: il pericolo per l’incolumità dei cittadini, sommato al rischio elevato per il cavalcavia autostradale, ha portato ai sigilli.

"Abbiamo sensibilizzato l’Anas – afferma l’assessore Ninni Romano -, proprietaria del terreno a ripulire l’area".

