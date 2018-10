Trapani, evade dai domiciliari subito dopo il controllo: arrestato dai carabinieri

Pensava di averla fatta franca e così, un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, dopo il controllo dei carabinieri impegnati in un normale servizio di perlustrazione, ha deciso di uscire di casa.

Alessio Sansica, 19enne di Erice, arrestato per vari reati, tra cui quello di aver preso a calci e pugni un ispettore della polizia municipale di Trapani che si era intromesso tra lui e la compagna, a protezione della donna incinta, per sedare una lite furibonda tra i due, ha ricevuto una "visita", dopo dieci minuti, da un'altra pattuglia di turno.

Questi ultimi, non trovandolo a casa, hanno iniziato a cercarlo e lo hanno trovato, a piedi, per le vie della città. Sansica si è giustificato dicendo di essere uscito per comprare le sigarette. I carabinieri, dopo aver appurato che l'uomo era senza autorizzazione o permesso, lo hanno arrestato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dall’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata