Studenti di Erice sbarcano all’estero per un’esperienza di lavoro

Si conclude per l'Istituto alberghiero «Florio» di Erice una bellissima esperienza di 4 settimane con tirocini in aziende coerenti con il percorso di studi (turistico-alberghiero, sala, cucina o pasticceria) all'estero, per la realizzazione del percorso di alternanza scuola-lavoro-transnazionali «MyWorldAbroad».

Il progetto nasce dall'esigenza di contribuire a colmare il gap tra mondo dell’istruzione/formazione e quello delle imprese, in modo che la scuola possa rispondere al fabbisogno effettivo del mercato e quest'ultimo possa qualificarsi in funzione della capacità dei giovani formati di essere creativi, tecnologici, flessibili e soprattutto innovativi.

