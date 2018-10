Partanna, la Vasca Selinuntina diventa bene monumentale

Giunge un'importante riconoscimento per la Vasca Selinuntina, che è stata riconosciuta bene monumentale ed archeologico grazie ad iniziativa recentemente promossa dall'Associazione Prima Archeologia.

La vasca era stata già inserita a tal proposito ne «I Luoghi del Cuore», campagna nazionale indetta dal Fondo Ambiente Italiano.

"In seguito a diversi sopralluoghi - ha detto Vito Zarzana - avevamo constatato infatti lo stato di precarietà e di abbandono inglobata in una copertura di cemento ormai fortemente deteriorata realizzata negli anni 60 abbiamo pertanto deciso di segnalare lo stato di abbandono in cui versa il sito ottenendo da parte della Soprintendenza segnali positivi e l'avvio dell'iter".

