Salta la notte bianca a Trapani per il maltempo: verrà rinviata

Salta la notte bianca a Trapani. L’amministrazione comunale informa che ieri mattina in Questura, in sede di Comitato per la sicurezza, precauzionalmente, si è deciso di rinviare la notte bianca che era prevista questa sera.

La decisione è stata adottata a causa delle condizioni meteo avverse che possono compromettere il regolare svolgimento e la buona riuscita della manifestazione.

La notte bianca era stata organizzata dal Comune in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale e l’Atm.

