Il Trapani mette la quinta, contro il Bisceglie decide Nzola

Con un gol di Nzola a poco più di un quarto d’ora dalla fine il Trapani supera il Bisceglie al termine di una partita vibrante e mantiene la vetta della classifica. Sotto una pioggia incessante le due squadre hanno dato vita ad una bella partita con gli ospiti che avrebbero meritato qualcosa in più per le tante occasioni create. Decisivo il portiere granata Andrea Dini che in diverse occasioni ha salvato la sua porta.

Trapani che ha faticato ad imporre il solito gioco che però ha cercato la vittoria con grande insistenza nella ripresa mettendo sotto gli avversari fino al gol del vantaggio messo a segno da Nzola. Il francese, entrato nella ripresa, si è fatto trovare puntuale sotto porta su un’azione da manuale dei granata sull’asse Taugordeau Golfo che ha servito su un piatto d’argento l’assist per il più facile dei gol a porta vuota. Nel finale però era ancora il Bisceglie a mettere sotto i padroni di casa ed a sfiorare il pareggio nel finale con Risolo.

Il primo tempo era stato equilibrato, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto: più aggressivo il Trapani nella prima parte, meglio gli ospiti nella parte finale a sfiorare il gol nel finale. Il campo pesante per la pioggia limitava le iniziative dei padroni di casa che sfruttavano la fisicità di Evacuo a creare un paio di pericoli per la porta di Crispino. Prese le misure erano gli ospiti a crescere nella seconda metà del tempo con Starita e Jakimoski particolarmente attivi nel fronte offensivo.

Nella ripresa cambiava decisamente la musica: dopo l’ennesimo miracolo di Dini infatti Italiano cambiava la partita inserendo la quarta punta, N’Zola, passando ad un 4 -2- 4 che schiacciava gli ospiti nella loro metà campo. La pressione granata saliva fino al gol del vantaggio realizzato da Nzola al 73’ sull’assist di Golfo. Non era finita qui perché gli ospiti trovavano l’energia per giocarsi il tutto per tutto nel convulso finale che però premiava i granata che portavano a casa la loro quinta vittoria.

TABELLINO

Trapani-Bisceglie 1-0

TRAPANI (4-3-3): Dini 8; Scrugli 6 (81’ Canino ng), Mulè 6,5, Pagliarulo 6, Ramos 6; Costa Ferreira 5,5 (63’ Nzola 6,5), Taugourdeau 7, Corapi 6,5; Golfo 6 (77’ Aloi 6,5), Evacuo 6, Tulli 5,5 (46’ Ferretti 6). All. Italiano 6,5

BISCEGLIE (3-5-2): Crispino 6; Markic 7, Calandra 6, Maestrelli 6,5 (78’ Bottalico); Longo 6,5, Onescu 6, Risolo 6, Giacomarro 6 (92’ Messina ng), Jakimovski 7; De Sena 6, Starita 5,5 (59’ Scalzone 6). All. Ginestra 6,5

MARCATORI: 73’ Nzola;

ARBITRO: Bitonti di Bologna, assistenti Pappalardo e Cavallina

NOTE: Spettatori 2.862 per un incasso di € 20.487,88; ammoniti Costa Ferreira e N’Zola (Trapani) Calandra, Onescu e Markic (Bisceglie); calci d’angolo 6-6; recupero 2+4

