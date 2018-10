Castellammare del Golfo, viaggio istituzionale negli Stati Uniti per sindaco Rizzo

Viaggio istituzionale negli Stati Uniti per il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo. Inviato da alcuni residenti castellammaresi che da tanti anni vivono in America, il primo cittadino ha preso il volo verso New York per abbracciare chi ha il cuore ancora in Sicilia e a Castellammare ma che ha costruito una vita dall'altra parte del mondo.

Ma non è stata solo un viaggio di piacere, visto che Rizzo avrebbe preso contatti anche per interessanti opportunità per la sua città: "Ci sono in vista alcuni progetti interculturali con i tanti concittadini residenti negli States - dice il sindaco -. Ho incontrato il console italiano a New York Francesco Genuardi, il governatore della Puglia Michele Emiliano e partecipato al Columbus day. L’associazione culturale italiana di New York mi ha consegnato un prestigioso riconoscimento d’amicizia, il “friendship award”, insieme a personalità della politica, cultura e spettacolo come la ncantante Arisa. Non solo mi sono emozionato a riabbracciare tanti concittadini che hanno dovuto lasciare la nostra città, ma abbiamo portato tutto il calore di Castellammare nei tanti social club che ci hanno accolti».

