Bene confiscato ad Alcamo, la Regione rifiuta il progetto per il riuso a fini sociali

Il Comune di Alcamo si vede rifiutare dalla Regione un proprio progetto per il riuso, a fini sociali, di una villetta ad Alcamo Marina.

Per tale motivo, l’amministrazione comunale ha appena deciso di ricorrere al Tar di Palermo. Si tratta di un immobile già confiscato all'imprenditore Vito Nicastri e consegnato al Comune nel 2017.

E’ un progetto da 600 mila euro per il recupero e per il riuso con finalità sociali, in favore di persone diversamente abili.

