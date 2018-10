Trapani, sorpreso con 2.500 ricci di mare: multa di 6 mila euro per un pescatore

Una battuta di pesca di frodo e il trasporto di ben 2.500 ricci di mare sono costati ad un uomo palermitano una maximulta di complessivi 6 mila euro. Mentre alla guida di un’autovettura con carrello e natante stava percorrendo l’autostrada A29 da Trapani verso Palermo, infatti, è stato fermato dalla Polizia stradale di Alcamo, sottosezione della Polstrada trapanese.

La pattuglia, durante il servizio di controllo, ha trovato, occultato sotto un telo, l’ingente quantitativo di echinodermi, ancora vivi e distribuiti in dieci ceste. Gli agenti hanno, quindi, elevato nei confronti del conducente due salatissime sanzioni, che sommate raggiungono appunto l’importo di seimila euro: una multa per il trasporto di prodotti di pesca di frodo e l’altra per mancanza di certificato.

