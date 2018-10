Evade dai domiciliari e aggredisce un uomo, arrestato a Trapani

È evaso dai domiciliari, dove stava scontando una pena per spaccio di droga, per aggredire e minacciare un uomo con cui aveva già avuto dei dissidi in passato ma per Alberto Cangemi, 32 anni, è scattato un nuovo arresto.

Lunedì pomeriggio la polizia di Trapani ha ricevuto una richiesta di aiuto al 113, una volante si è recata nel quartiere San Pietro, nel centro storico, dove un uomo ha denunciato di essere stato aggredito e minacciato.

Gli agenti hanno rintracciato Alberto Cangemi mentre si dava alla fuga tra le strette viuzze del quartiere e dopo un inseguimento lo hanno bloccato prima che riuscisse a raggiungere la sua abitazione. L'autorità giudiziaria ha convalidavo l'arresto disponendo per l'uomo la prosecuzione degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico

