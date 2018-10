Incidente sulla linea Alcamo-Trapani, muore sul lavoro un operaio Rfi: aperta un'inchiesta

Un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana è deceduto questo pomeriggio, dopo essere caduto da un punto rialzato della linea ferroviaria Alcamo Diramazione – Trapani. Il tecnico stava svolgendo un’ispezione periodica di controllo a un ponticello, affiancato da altro personale.

Sul posto sono intervenuti il 118 e l’Autorità Giudiziaria, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in più momenti per permettere gli accertamenti del caso. Per accertare la dinamica dell’incidente è stata avviata un’inchiesta interna. Rete Ferroviaria Italiana, in una nota, ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari.

© Riproduzione riservata