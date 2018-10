Spacciava hashish ai domiciliari, un arresto a Trapani

I carabinieri della stazione di Trapani Borgo Annunziata, in collaborazione con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo - Villagrazia, hanno arrestato l'ericino Ignazio Fabio Genovese, 37enne con precedenti penali e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Nonostante la misura cautelare infatti, i militari sospettavano che l'uomo smerciasse droga e hanno così deciso di intervenire per perquisire l'abitazione dell'uomo. Sospetti che hanno trovato conferma poco dopo, quando in casa del 37enne sono stati trovati 24 pezzi di hashish dal peso complessivo di 95 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e un computer.

L'intero materiale è stato sequestrato mentre Genovese, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando compagnia di Trapani in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna, come disposto dall'autorità giudiziaria competente.

