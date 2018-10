Un computer gestirà i concorsi dell'Asp di Trapani

Snellire la burocrazia: è l'intento che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani vuole raggiungere con un nuovo software di gestione delle procedure concorsuali che permetterà agli uffici di ottimizzare i tempi ed i processi di espletamento dell’iter procedurale.

Alla scadenza del bando, la graduatoria dei titoli sarà già predisposta in tempo reale, senza quei tempi di attesa, a volte lunghi ed estenuanti mesi, dovuti all’esame e alla valutazione delle singole domande cartacee da parte degli uffici. Per la partecipazione, i candidati dovranno adesso solamente accedere all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e compilare la domanda on line.

È stato il direttore amministrativo dell’ASP Rosanna Oliva ad annunciare la novità.

Il primo bando per il quale sarà utilizzata questa nuova procedura, sarà la selezione pubblica per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria triennale per assunzioni a tempo determinano di Dirigente medico nelle discipline di: Anatomia Patologica, Cardiologia, Chirurgia Plastica, Medicina Legale, Oftalmologia, Oncologia Medica e Patologia Clinica, il cui avviso pubblico sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione l’ultimo venerdì di questo mese.

“Questo programma informatizzato – spiega la dott.ssa Oliva - permetterà all’Azienda di ottimizzare i tempi ed i processi di espletamento delle procedure concorsuali in genere. In questo ultimo anno, l’Azienda ha puntato a una sempre maggiore informatizzazione dei processi amministrativi, in linea con le indicazioni provenienti dal legislatore nazionale, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e dall’Anticorruzione. La scelta - continua - è stata dettata oltre che dalla necessità di garantire una maggiore celerità e trasparenza delle procedure, anche dal blocco del turnover, che ha ingenerato una situazione critica di carenza di organico, aggravata dai limiti finanziari imposti dalla normativa vigente in materia, specie per il ruolo amministrativo, professionale e tecnico”.

