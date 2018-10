Taglio del nastro ad Erice per lo "Spazio di crescita"

L’obiettivo è aggregare, in iniziative comuni, i bambini da 0 a 6 anni ed i genitori, nella consapevolezza del valore inestimabile della prima infanzia.

Nell'asilo nido di via Cosenza, dove già si trova una sezione «Primavera» che accoglie le famiglie e i loro bambini dai 24 ai 36 mesi, sarà inaugurato, domani pomeriggio alle 17, uno «Spazio di crescita per genitori e figli» realizzato dal Progetto «Infanzia in gioco» avviato dalla cooperativa sociale «Humanamente onlus» in collaborazione con l'amministrazione comunale di Erice.

È un servizio già attivo, dallo scorso giorno 4, a Salemi, in un percorso che avrà altre tappe ad Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo e Pantelleria.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE