Pescatore ha un infarto a Trapani, soccorso da un elicottero dell'aeronautica militare

Un pescatore trentacinquenne è stato colpito da infarto a bordo di un peschereccio a largo della acque di Trapani. L'uomo è stato soccorso ieri in serata da un elicottero HH-139 dell'82esimo Centro C.S.A.R. (Combat search and rescue - Ricerca e soccorso) del 15esimo stormo dell'Aeronautica militare.

L'elicottero con a bordo un medico ed un infermiere del 118, su ordine del comando delle operazioni aeree di Poggio Renatico, è decollato dall'aeroporto di Birgi poco dopo le 19. Il peschereccio è stato raggiunto mentre si trovava a circa 70 miglia nautiche a sud-ovest di Trapani.

L'equipaggio, una volta sul posto, ha calato un aerosoccorritore a bordo per poter predisporre il pescatore al recupero a mezzo verricello con triangolo di evacuazione. Il pescatore soccorso è stato poi trasportato in volo alla base aerea di Trapani. Una volta atterrato il pescatore è stato poi trasportato in ambulanza.

© Riproduzione riservata