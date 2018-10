Partanna, vandali al parco giochi di piazza Galilei: distrutte pure le telecamere

Un altro atto vandalico nel Trapanese, stavolta a Partanna dove un gruppo di vandali hanno danneggiato lastre in marco e telecamere di videosorveglianza. È accaduto al parco giochi di piazza Galileo Galilei a Partanna, dove si svolge il settimanale mercato del venerdì in contrada Camarro.

Fatta la denuncia, ora si è al lavoro per identificare chi abbia compiuto tale sfregio. Sdegno sui social dove in molti hanno espresso preoccupazione per il luogo dove si è svolto l'accaduto, ovvero il parco giochi, dove giornalmente famiglie e bimbi si recano per qualche ora di svago.

