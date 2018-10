Mazara, apre il primo asilo pubblico: struttura all'avanguardia per bimbi fino ai 3 anni

Aprirà i battenti il prossimo 15 ottobre il primo asilo nido comunale di Mazara realizzato dall’amministrazione Cristaldi.

Dopo anni di attesa ed infiniti dibattiti in consiglio comunale, finalmente la città avrà il suo primo asilo nido ma ci sono lavori in corso anche per il secondo asilo.

Questo primo asilo ospiterà 12 bambini fino a tre anni di età, che potranno usufruire di una struttura nuova, moderna e all’avanguardia. Il progetto dell’amministrazione è stato interamente finanziato al Distretto Socio-Sanitario D 53 di cui Mazara è capofila con un importo di 191 mila euro.

