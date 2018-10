Mafia, scoperto un arsenale nelle campagne del Trapanese

Scoperto un arsenale nelle campagne del Trapanese. La polizia di stato di trapani e Palermo, coordinate dal servizio centrale operativo, hanno rinvenute un grosso numero di armi riconducibile alla mafia. Le indagini sono state svolte dai poliziotti della squadra mobile.

Il ritrovamento sarebbe avvenuto in un casolare nelle campagne tra Paceco e Salemi. Sono state trovate armi come fucili a canne mozze, pistole, mitragliatori e anche kalashnikov. La scoperta sarebbe legata alle operazioni di controllo e ricerca che negli ultimi tempo hanno portato all'arresto dei due latitanti Vito Marino, nascosto a Vita, e Vito Bigione, che è stato catturato ieri in Romania.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sala conferenze Ninni Cassarà della questura di Trapani.

