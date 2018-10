Raccolta dei rifiuti a Trapani, siglato l’accordo tra comune e Energetikambiente

Il comune di Trapani e Energetikambiente hanno siglato l’accordo relativo alla gestione dei rifiuti con la società che gestirà il servizio di raccolta dei rifiuti a Trapani per i prossimi sette anni. È quanto emerso dopo la mega gara d'appalto indetta lo scorso mese di giugno 2017 dalla Srr Trapani Nord, divisa in quattro lotti, ovvero Trapani, Marsala, Agroericino ed Alcamo, per un valore totale di 233 milioni di euro.

Energetikambiente, ovvero l'ex Aimeri, si è aggiudicata il lotto di Trapani precedendo l'Associazione temporanea d'imprese Sager srl-Tech Servizi srl. L'azienda milanese infatti gestisce già il servizio di raccolta, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ed era stata l'unica, nonostante le diverse manifestazioni d'interesse da parte di altre ditte, a presentare un'offerta. A questo punto Energetikambiente gestirà tutto ciò che sarà la pulizia in città.

© Riproduzione riservata

