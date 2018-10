Marsala, un tratto dello scorrimento veloce Ospedale-Birgi chiude per lavori

Da ieri chiuso alla circolazione autoveicolare un tratto dello scorrimento veloce Ospedale-Birgi. La chiusura è conseguente all’inizio dei lavori del sovrappasso di contrada Conca. Ad effettuate la riparazione del sovrappasso stradale sullo scorrimento è la ditta “C&G Costruzioni di Gerlando Restivo di Agrigento che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 39,6588 per cento sul prezzo a base d’asta di 150 mila euro, di cui 88.370,25 per lavori comprensivi di 6.5898,80 euro per oneri sicurezza e 61.629,75 per somme in amministrazione e quindi per un importo complessivo di 68.309,04 euro.

L’impresa agrigentina ha iniziato i lavori dopo il via dato dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ingegnere Luigi Palmeri, per l’aggiudicazione definitiva della gara.

