A Mazara traffico rivoluzionato fino a domenica per il Blue Sea Land

Il dirigente della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, Salvatore Coppolino, in occasione di «Blue Sea Land - l'Expo dei Cluster Agroalimentari del Mediterraneo e del Medioriente», che si svolgerà in città da oggi fino a domenica, ha emanato l’ordinanza al fine di regolamentare la viabilità nell’area interessata dalla manifestazione.

L’ordinanza nello specifico prevede una lunga serie di divieti di sosta nel centro storico con rimozione forzata per tutti i veicoli, da oggi alle ore 24 di domenica, e comunque fino allo smontaggio degli stand. Oggi l’apertura della manifestazione interesserà il seguente percorso: - Lungomare Mazzini, tratto compreso tra la Via S.S. Salvatore e la Via M. Rapisardi e Piazza Mokarta (area antistante la spiaggia in città).

