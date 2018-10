Violenza su minore a Marsala, inizia il processo all'ex parroco Nicolò Genna

Con la costituzione delle parti e l’ammissione dei mezzi di prova è iniziato, ieri, davanti il Tribunale di Marsala , il processo che vede padre Nicolò Genna, 76 anni, storico ex parroco della chiesa di contrada Addolorata, imputato per violenza sessuale su un minore originario del Gambia e offerta (non accolta) di denaro o posto di lavoro in cambio di rapporti intimi.

Secondo l’accusa (pm Niccolò Volpe), padre Genna avrebbe adescato un ragazzo africano minorenne ospite di un centro di accoglienza di contrada Bosco mentre il giovane camminava, come tanti in quella zona, sul ciglio della strada.

