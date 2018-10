Trasporti a Trapani, scontro aperto sul bando: l'attacco del consigliere La Porta

Volano gli stracci tra il consigliere Giuseppe La Porta (Amo Trapani) e l’amministratore dell’Atm Massimo La Rocca. Lunedì sera l’attacco di La Porta nasce da una pubblicazione. Pomo della discordia è il bando di concorso interno per la formulazione di una graduatoria per la copertura di posti di addetto all’esercizio.

«Ci risiamo ancora con l’Atm – afferma in aula La Porta -. Sarebbe opportuno far fare un corso di formazione per la stesura dei bandi pubblici. È uscito un bando di concorso interno: i lavoratori dipendenti dell’Atm mi dicono e mi fanno notare che il numero di posti messi al bando non sono presenti. Per me, per il rispetto sulla legge della trasparenza, è obbligatorio inserire il numero dei posti a disposizione».

