Alcamo, turni a singhiozzo per l'erogazione dell'acqua

In base a quanto riportato nel comunicato diffuso lunedì dal Comune di Alcamo, rimangono articolati con una cadenza di cinque giorni, i turni dell’erogazione idrica cittadina.

Ma non pochi utenti segnalano, ancora una volta, ritardi e di attendere l’acqua anche da una settimana. L’amministrazione comunale ribadisce, intanto, che è ormai questione di pazientare pochi giorni, per ottenere finalmente il tanto annunciato approvvigionamento anche da Cannizzaro. La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola.

