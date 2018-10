Trapani, ritorna fruibile il pattinodromo. Abbruscato: "È un primo passo"

Un primo passo verso la ristrutturazione totale. È stato parzialmente riqualificato il pattinodromo di Trapani, in via Calvino, che permetterà ai giovani di poter utilizzare questo locale per il loro sport.

Il Comune ha varato la concessione d'uso dell'anello di pista, con qualche interdizione. "In questo momento – dice l'assessore Vincenzo Abbruscato - abbiamo però deciso di aiutare, nei limiti della struttura stessa, le associazioni sportive rotellistiche. Rimangono chiusi gli spogliatoi ma l’anello è perfettamente fruibile".

Grazie a una somma di un milione e 404 mila euro stanziati dall'assessorato regionale del Turismo Sport e Spettacolo, sarà possibile ristrutturare l'impianto, per troppi anni abbandonato a se stesso.

