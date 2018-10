Ospedale di Mazara, i consiglieri: "Temiamo un depotenziamento"

L’ospedale Abele Ajello di Mazara, classificato di 1° livello, rischierebbe il depotenziamento in alcuni reparti. Il problema è stato dibattuto in consiglio comunale, ora la IV Commissione Consiliare esprime «forte preoccupazione per l’imminente depotenziamento dei reparti di cardiologia, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia e direzione sanitaria previsto dall’Assessorato Regionale della Salute».

La Commissione, a tutela dei cittadini, esprime dissenso verso l’applicazione di tale cronoprogramma in quanto il declassamento non sarebbe giustificato da nessun elemento plausibile.

