Partanna, rimossi i calcinacci dal cavalcavia. Vigili del fuoco: "Non c'è più pericolo"

«Non c'è una situazione di pericolo grave». Ciò è quanto emerso da un sopralluogo che ha verificato lo stato di salute del cavalcavia di Partanna, compiuto di recente dai Vigili del fuoco.

Un intervento in cui si è proceduto alla rimozione di alcuni calcinacci, seguito dalla sistemazione di transenne in modo da vietare il passaggio in due zone non pedonali sotto il ponte.

È stato esattamente lunedì scorso, 24 settembre, quando una squadra dal distaccamento di Castelvetrano più uomini del comando provinciale di Trapani con un mezzo speciale, sono giunti sul posto sulla scorta della segnalazione di un privato cittadino.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE